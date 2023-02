Líder dos escuteiros diz que "competia à Igreja outra atuação"

"Os números são a ponta do icebergue de uma realidade perturbadora", disse ao JN o padre Luís Marinho, assistente nacional do Corpo Nacional de Escutas (CNE), analisando o relatório final apresentado esta segunda-feira pela Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa.

Os dados revelados demonstram uma realidade "de abuso e ocultação continuada no tempo", sendo que "competia à Igreja outra atuação em nome do Evangelho que coloca sempre no centro de tudo os pobres, os frágeis e as vítimas", finalizou Luís Marinho.