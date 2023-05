Liderança do PAN será corrida a dois

Diana Morais Ferreira Hoje às 11:25 Facebook

São duas as listas candidatas à liderança do PAN. A atual porta-voz do partido e deputada única na Assembleia da República, Inês Sousa Real recandidata-se ao cargo, encabeçando a lista A. A lista B é liderada por Nelson Silva, antigo deputado no Parlamento. O IX Congresso do Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) vai realizar-se no dia 20 de maio, em Matosinhos.

Terminado o prazo para a apresentação de candidaturas à Comissão Política Nacional do PAN, já são conhecidas todas as listas e será uma disputa a dois. A corrida à liderança do partido discutir-se-á entre a atual líder, Inês Sousa Real, e o antigo deputado Nelson Silva. O IX Congresso PAN realizar-se-á no dia 20 de maio, na Escola Básica de Matosinhos, em Matosinhos.

Inês Sousa Real é porta-voz do PAN desde 2021 e é, atualmente, a única deputada do partido na Assembleia da República. A líder anunciou a recandidatura e apresentou uma moção global de estratégia, à qual o JN teve acesso, que visa ampliar a representação do partido, alargar ligações a partidos europeus e voltar a ter assento parlamentar na Madeira.