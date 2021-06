Liderança europeia é positiva mas há alguma indiferença

Rafael Barbosa Hoje às 09:14 Facebook

Quase um quarto dos inquiridos não deu conta de que Portugal detém a presidência.

A maioria dos que estão a par da presidência portuguesa da União Europeia faz uma avaliação positiva dessa liderança (54%), de acordo com a sondagem da Aximage para o JN, DN e TSF. As mulheres (60%) são mais generosas do que os homens (49%).

As idas e vindas da pandemia, no entanto, ofuscaram o facto de Portugal ter assumido, no primeiro semestre do ano, a presidência da UE (as "chaves" são passadas à Eslovénia no final de junho). Quase um quarto dos portugueses nem sequer deu conta. Entre os que se aperceberam, um quarto assume uma relativa indiferença sobre a matéria (não foi nem bom nem mau, dizem) e outros 10% nem sequer têm uma opinião.

socialistas satisfeitos

Ainda assim e feitas as contas, são muitos mais (54%) os que fazem uma avaliação positiva, do que os que dão nota negativa (10%) ao papel de António Costa e dos seus ministros ao longo dos últimos cinco meses, que incluíram uma cimeira no Porto (a primeira presencial, depois de vários meses de reuniões exclusivamente digitais, por causa da pandemia).

Os mais satisfeitos são naturalmente os eleitores socialistas (75% dão nota positiva), mas o saldo também é positivo entre os que votam no PAN e na CDU. Um patamar mais abaixo, mas ainda acima dos 50 pontos, estão os sociais-democratas e os bloquistas. Os que mostram menos entusiasmo são os que escolhem os partidos mais à Direita, Iniciativa Liberal e Chega (este é o único caso em que há um empate entre notas negativas e positivas a 38%).