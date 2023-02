Lideranças dos partidos já mudaram dez vezes desde que Costa está no poder

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 08:40 Facebook

Alteração no BE será a quinta mexida desde a maioria absoluta. IL e CDS foram quem mais mudou, Chega será o único resistente. Marcelo diz que situação é natural: perante um PS maioritário, Oposição tem de se "reformular".

Os partidos com assento parlamentar já mudaram dez vezes de líder desde 2015, ano em que António Costa chegou ao poder. Oito dessas alterações ocorreram à Direita: três no CDS (que esteve no Parlamento até 2022), três na IL e duas no PSD. Quando a saída de Catarina Martins se consumar no BE, o Chega passará a ser o único a ter escapado, até agora, à mudança de cadeiras (o Livre tem liderança coletiva, tal como o PEV, que deixou São Bento há um ano). Até o PCP, que só tinha tido três secretários-gerais desde 1974, já se estreou nessas lides.

A alteração no BE será a quinta mudança nas lideranças desde que o PS alcançou a maioria absoluta, em janeiro de 2022 - as outras ocorreram no PSD, IL, PCP e CDS. Ontem, o presidente da República considerou a situação natural: face a um PS maioritário, as oposições "têm de se reformular".