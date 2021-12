Líderes das concelhias de Braga do PS solidários com o presidente da distrital

Nuno Dantas Hoje às 14:05 Facebook

Os líderes das concelhias de Braga do Partido Socialista mostram-se solidários com o presidente da distrital, Joaquim Barreto, após o PS Barcelos lhe ter retirado a confiança política.

Num comunicado assinado por 13 dos 14 presidentes das comissões políticas concelhias, são rebatidas as acusações feitas pelo homólogo barcelense, mostrando-se também solidários com Anabela Real, a escolhida para representar o concelho de Barcelos na lista de deputados para as próximas eleições legislativas.

Os socialistas acusam Miguel Costa Gomes de "não estar a prestar ao PS um bom serviço pois esperava-se dele que, em tempos de unidade e de luta coletiva, não imperasse interesses individuais". "A federação de Braga, legitimada pelo voto dos militantes de todo o distrito, construiu esta lista dentro dos poderes que lhe são próprios num processo reconhecido e apoiado", refere o comunicado, acrescentando que a lista "contou com o apoio de 72% da Comissão Política Distrital".

Os líderes das concelhias dizem, ainda, que "não pode o presidente da concelhia de Barcelos arrogar-se no direito de impor ao distrito o seu pensamento único". "A solução encontrada respeita o peso da sua concelhia e vai buscar a candidata mais votada num processo eleitoral interno onde estavam em causa mais 5 opções. Barcelos, como todo o distrito, está representado e bem representado e estamos conscientes de que os socialistas e os cidadãos barcelenses saberão reconhecê-lo", conclui.

Recorde-se que, também em comunicado, o PS Barcelos anunciou que retirava a confiança política a Joaquim Barreto e a Anabela Real, acusando-os de violação dos princípios éticos e democráticos. Em causa está a escolha de Anabela Real para a lista de deputados nas próximas eleições legislativas, ignorando a escolha da concelhia que recai sobre Manuel Mota. "Joaquim Barreto e Anabela Real, nas costas dos órgãos legitimados, havia já sido acordado que seria esta a candidata em representação da concelhia de Barcelos, não passando todos os atos preliminares", pode ler-se no comunicado.