Liga acusa INEM de anunciar meios de bombeiros sem os consultar

António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), vai reunir com o Ministério da Saúde por discordar da forma como o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) anunciou o reforço de meios a partir de 1 de agosto. "A Liga vai exigir que as cláusulas [do acordo] sejam cumpridas", afirma ao JN. Entre elas, está a procura de "soluções partilhadas" com os bombeiros.

O reforço de meios, anunciado na quinta-feira pelo INEM e que entra em vigor na próxima segunda-feira, está a motivar críticas da Liga dos Bombeiros Portugueses. O presidente António Nunes diz que os bombeiros não foram tidos em conta, apesar de existir um acordo tripartido entre o INEM, a Liga e a Autoridade de Emergência e Proteção Civil, no que toca à prestação de serviços de emergência pré-hospitalar. A LBP já tem uma reunião agendada para a próxima segunda-feira com o gabinete do secretário de Estado Adjunto da Saúde, António Lacerda Sales, para fazer o INEM "cumprir as cláusulas", mas admite quebrar o acordo se o problema se mantiver.