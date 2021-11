Liga contra a Cancro vai atribuir bolsas de investigação

JN Hoje às 16:25 Facebook

A Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Norte ( LPCC-NRN) vai voltar a atribuir 14 bolsas de investigação em oncologia no valor global de 168 mil euros. As candidaturas encontram-se abertas até 12 de dezembro.

O concurso Bolsas de Investigação em Oncologia LPCC-NRN 2022 oferece a possibilidade de desenvolver na Região Norte um projeto de investigação na área de oncologia a investigadores de nacionalidade portuguesa sem vínculo estatal ou contrato de trabalho, em regime de exclusividade.

A LPCC-NRN lança as bolsas pelo reconhecimento da "importância da investigação científica no âmbito do cancro e da necessidade que os jovens investigadores têm em termos de apoio financeiro", refere em comunicado.

A decisão deverá ser conhecida a 3 de janeiro, data em que o júri vai informar os candidatos.