Liga de Bombeiros critica distribuição de 81 viaturas para incêndios rurais

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) contesta a distribuição de 81 veículos novos destinados ao combate a incêndios rurais, considerando que são necessários pelo menos 140 e que não podem ficar de fora corporações com viaturas de combate com mais de 20 anos de operação.

Em causa está uma informação do Ministério da Administração Interna (MAI) sobre a atribuição, a 81 corpos de bombeiros, de 59 veículos florestais de combate a incêndios (VFCI) e 22 veículos tanque táticos florestais (VTTF), a financiar pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) em 12,6 milhões de euros.

No último boletim informativo, a LBP considera que "as necessidades estão identificadas e pedem bem mais que 81 veículos". Ao JN, o presidente da Liga, António Nunes, disse que já foi pedido às estruturas distritais o levantamento das viaturas com mais de 20 anos, mas crê que são necessários "100 veículos de combate e 40 a 50 tanques".

"a maior desde 1980"