Liga dos Campeões em Lisboa foi "má decisão"

De acordo com sondagem da Aximage para o JN e a TSF, 44% dos portugueses não concordam com a final a oito da Champions em Lisboa. Ainda assim, 39% aplaudem.

Os mais altos magistrados da nação juntaram-se solenemente em Belém para dar a boa-nova ao país: vinha aí a final da Liga dos Campeões em Lisboa. A julgar pelos resultados da sondagem, talvez a ideia não seja assim tão boa. É certo que 39% concordam com António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa e Ferro Rodrigues, mas são ainda mais (44%) os que a classificam como uma má decisão.

Se tivermos em conta o género, são as mulheres que desequilibram: 45% estão contra e 35% a favor (nos homens há um empate a 43%). Se as contas se fizerem por classes sociais, são as duas mais baixas as mais entusiásticas na receção às oito equipas que rumarão a Alvalade e à Luz. As duas mais altas são bastante mais críticas.

Outra clara divisão tem a ver com a idade. Nas três faixas etárias entre os 18 e os 64 anos, o saldo é negativo; entre os portugueses de 65 ou mais anos, o saldo é claramente positivo: 46% estão a favor e apenas 35% acham que a decisão foi má.

A decisão acarreta, seguramente, um risco político para António Costa (como para o presidente da República e para o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, também presente na sessão solene de Belém). Mas, por enquanto, o Governo parece ter o benefício da dúvida.

Quando se pede uma avaliação à sua atuação desde o final do período de confinamento, que se prolongou de março a maio, 55% dos inquiridos dão nota positiva e apenas 33% apostam na negativa (10% refugiam-se numa classificação neutra). Diga-se que as mulheres são bastante mais benévolas para o Governo.

MINISTÉRIO POSITIVO

O Ministério da Saúde também consegue uma avaliação positiva por parte dos portugueses: 48% contra 36% de notas negativas. O maior entusiasmo relativamente a Marta Temido chega da Área Metropolitana do Porto, da faixa etária dos 18 aos 34 anos e do eleitorado socialista. Os mais críticos são os residentes na região Centro e os eleitores do PSD.

DGS NA CORDA BAMBA

A Direção-Geral da Saúde e Graça Freitas têm uma prestação mais ajustada: 44% de positivas e 39% de negativas. O maior apoio chega de novo da região do Porto, dos mais jovens e dos socialistas. A contestação repete-se no Centro, nos que têm 35 a 64 anos e nos eleitores sociais-democratas.