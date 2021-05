Ligeiro aumento de internados e mais 324 infetados com covid-19

Portugal registou, este domingo, uma morte e 324 casos de covid-19. Após três dias a descer, internamentos voltam a subir: há 268 infetados nos hospitais portugueses.

Depois de, no passado domingo, 2 de maio, ter reportado 330 casos de infeção por SARS-CoV-2, o país regista hoje 324 infetados, menos seis. O número de vítimas mortais associadas à doença (uma) foi exatamente o mesmo.

Face ao boletim de ontem, que registou 406 novos casos e duas mortes, há menos 82 infetados e um óbito.

Desde o início da pandemia morreram 16.992 pessoas, 839.582 contraíram a doença e mais de 800.200 recuperaram, 270 delas nas últimas 24 horas.

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica ainda que existem, neste momento, 22.313 casos ativos em território nacional, mais 53 do que ontem.

Maior parte dos novos casos no Norte

Dos casos positivos 153 são no Norte, 107 em Lisboa e Vale do Tejo, 21 no Centro, quatro no Alentejo, 21 no Algarve, 16 nos Açores e dois na Madeira.

A morte - de um homem na casa dos 60 anos - ocorreu no Norte.

UCI sem alterações

Se, no sábado, o número de internados desceu, este domingo aumentou ligeiramente para 268 (mais oito).

Em Unidades de Cuidados Intensivos, onde estão 74 doentes, não se registaram alterações.