Limitado e com menos gente: assim vai ser o Natal dos políticos

Marcelo recuou depois das críticas e já não vai ter quatro refeições de Natal, mas sim apenas uma. Rui Rio reduziu para metade o número de pessoas da sua consoada e André Silva vai a Viseu mostrar o filho recém-nascido aos sogros. O primeiro-ministro passa o serão em isolamento, em São Bento.

O presidente da República e recandidato ao cargo, Marcelo Rebelo de Sousa, revelou esta quarta-feira que fará "apenas uma refeição" com familiares este Natal. Dois dias antes, em entrevista à TVI, tinha dito que teria um total de quatro almoços e jantares natalícios, o que motivou críticas por parte de especialistas.

"Tendo visto que alguns epidemiologistas ficaram um bocadinho sensibilizados com o facto de eu ter muitas refeições, já reduzi a uma refeição. Já só haverá uma refeição em casa, com cinco pessoas. É o mínimo dos mínimos que terei no Natal", afirmou Marcelo à saída do Tribunal Constitucional, onde entregou as assinaturas para formalizar a recandidatura à presidência.