Limite legal às horas extra pára ambulâncias do INEM

Com o fim do estado de alerta, trabalho suplementar não pode exceder 60% da remuneração base. Nos hospitais também há dúvidas, mas tutela garante pagamentos com decreto de 1979.

Com o fim do estado de alerta no país, regressaram os limites ao trabalho suplementar no INEM. O que significa que quem ultrapassar 60% da remuneração base em horas extraordinárias não ganha pelo trabalho a mais. No mês passado, já houve ambulâncias paradas porque a tripulação tinha horas extra em excesso. Nos hospitais, com a publicação do novo Estatuto do SNS, sobram dúvidas sobre a legalidade dos pagamentos do trabalho extraordinário na urgência e os administradores reconhecem que é preciso clarificar a lei. O Ministério diz que não e invoca um decreto-lei do tempo de Ramalho Eanes, anterior à criação do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

No INEM, face à grave carência de técnicos de emergência pré-hospitalar, o recurso a horas extra é fundamental para assegurar o funcionamento do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) e das ambulâncias. Os limites ao trabalho extraordinário deixaram de vigorar durante a pandemia, mas voltaram em outubro com o fim do estado de alerta e já se fizeram notar.