Lina Lopes encabeça lista ao Conselho Nacional para "dar um sinal" pelas mulheres

Lina Lopes, que na sexta-feira apresentou no 39.º Congresso do PSD uma moção pela igualdade entre homens e mulheres dentro do partido, vai encabeçar uma lista ao Conselho Nacional, confirmou o JN junto da deputada. A deputada Olga Silvestre será a número dois da lista, que ainda não está fechada, mas "já tem alguns nomes conhecidos".

De acordo com a também coordenadora das Mulheres Sociais Democratas, a ideia para a lista surgiu esta semana, após a entrega da moção "Passar à ação: Por uma participação mais equilibrada de mulheres e homens na defesa social-democrata".

"Quando apresentei a moção, uma série de pessoas perguntou-me por que não fazíamos, também, uma lista ao Conselho Nacional. Na altura não pensei nisso, mas acho que já é tempo de existirem mulheres a encabeçarem listas. Vou encabeçar uma lista, maioritariamente com mulheres", explicou ao JN a deputada eleita pelo círculo eleitoral de Lisboa e forte apoiante de Rui Rio.

Sobre a composição da lista, Lina Lopes afirmou que já conta com "alguns nomes conhecidos" e que o número dois será a deputada Olga Silvestre. "Ainda estou a fechar a lista. O terceiro vai ser um homem, e depois terá mais mulheres". Apesar de ser conhecida por ser uma grande apoiante do presidente do PSD, a coordenadora das Mulheres Sociais Democratas quis "dar um sinal" da necessidade de ter mais mulheres nas listas. "É só para reforçar o papel das mulheres. O nosso objetivo é levar mais mulheres para a política", justificou.