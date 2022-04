Língua gestual já permitiu acesso de três mil surdos ao SNS24

Marisa Silva Hoje às 10:29 Facebook

Mais de três mil pessoas surdas já recorreram à plataforma de atendimento por videochamada da linha SNS24, criada há dois anos para facilitar o acesso dos utentes ao serviço de triagem e encaminhamento para os cuidados de saúde. O atendimento é feito através de um intérprete de Língua Gestual Portuguesa que assegura a comunicação entre o utente e o enfermeiro.

A ferramenta, disponível sete dias por semana e 24 horas por dia, pode ainda ser utilizada como ponte entre o doente e os profissionais de saúde dos centros de saúde e dos hospitais. Atualmente, há seis intérpretes de Língua Gestual Portuguesa afetos à linha.

De acordo com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), a procura pelo serviço "tem apresentado um crescimento gradual". O atendimento por videochamada está acessível através do portal SNS 24 e, desde novembro do ano passado, passou também a estar disponível na aplicação do SNS 24. Mas há mais novidades.