Linguista propõe novo vocabulário ortográfico

D'Silvas Filho defende alternativa que permita conciliar posições entre defensores e detratores do Acordo Ortográfico de 1990.

É uma "terceira via" na extremada discussão em torno do Acordo Ortográfico (AO 90). O linguista D'Silvas Filho, autor de vários prontuários, publicou há dias o "Novo Vocabulário Ortográfico", uma edição da Guerra e Paz na qual procura conciliar posições, adotando "uma solução de meio termo" com o objetivo de "aproveitar o que o A090 tem de positivo e manter o que da equilibrada Norma de 1945 pode ou deve aproveitar-se".

Defensor inicial do tratado que supostamente viria unificar a língua portuguesa, D'Silvas Filho afastar-se-ia do mesmo em 2012 ao verificar que os vocabulários impostos no ensino estavam repletos de "arbitrariedades, com várias imprecisões, incongruências gritantes e até erros técnicos".