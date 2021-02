Linha 112 com 16 mil chamadas falsas por dia

Joana Rodrigues Stumpo Hoje às 09:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Apenas 35% dos atendimentos são emergências. Maioria dos contactos é feita inadvertidamente ou por brincadeira.

O serviço de emergência 112 atende mais de 16 mil chamadas falsas por dia. Num ano, dos cerca de 7,9 milhões de atendimentos, mais de cinco milhões não são emergências. A PSP regista que apenas 35% das chamadas recebidas são verdadeiras urgências. As restantes (65%) são "contactos inadvertidos, brincadeiras, testes à capacidade de resposta ou simples desconhecimento dos fins do serviço 112".