Linha de aconselhamento psicológico do SNS 24 ajudou mais de 210 mil pessoas

JN Hoje às 11:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Desde que foi lançada, há três anos, em plena pandemia, a linha de aconselhamento psicológico do SNS 24 atendeu mais de 210 mil chamadas, 14 mil das quais feitas por profissionais de saúde.

Em comunicado enviado às redações, a propósito do terceiro aniversário do serviço do SNS, o Ministério da Saúde realçou que o atendimento, sempre feito por psicólogos, "tem sido uma resposta de proximidade em saúde mental e um apoio para utentes e profissionais de saúde que a procuram em momentos difíceis".

Só este ano, a linha já recebeu mais de 17 mil chamadas, aproximando-se de uma média de 200 atendimentos diários. "As chamadas recebidas estão relacionadas com problemas e sintomatologia associados à ansiedade, ao agravamento de psicopatologia prévia, à gestão e adaptação em situação de crise", esclarece o Governo, detalhando que, quando o psicólogo identifica um caso de perigo para o próprio utente ou terceiros, a chamada é transferida para o INEM, que assegura o acionamento dos meios de socorro.