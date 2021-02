Linha SNS24 bloqueada nos picos da pandemia

Joana Amorim Hoje às 07:16 Facebook

Em plena 2.ª vaga e com linha a emitir declarações de isolamento, contactos chegaram aos 936 mil em novembro. A 17 de janeiro foi ultrapassado o total de ligações recebidas em dezembro.

A segunda vaga pandémica, com pico estimado entre 18 e 21 de novembro, colocou uma pressão nunca antes vista sobre a linha SNS24, com milhares de chamadas por atender. Naquele mês, chegou-se aos 936 mil contactos, dos quais 120 mil não foram atendidos, numa média diária de quatro mil chamadas perdidas. Altura em que o SNS24 passou, também, a emitir declarações de isolamento. Já em dezembro, com uma menor procura, a taxa de atendimento subiu para os 97,58%.

Os números de 2020 agora publicados no Portal da Transparência colocam novembro com a mais baixa taxa de atendimento, nos 87,68%, num total de 935 996 chamadas recebidas, seguindo-se outubro (94,27%, com 645 mil chamadas). Para se ter uma noção, trata-se de uma procura 3,4 vezes superior face a abril, na 1.ª vaga. À época, 98,84% das chamadas foram atendidas, o valor mais alto, de acordo com os dados disponíveis.