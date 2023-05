Linha SNS24 vai marcar consultas nos centros de saúde

Projeto arranca esta quarta-feira na área da Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Doentes que se desloquem à urgência e não aceitem reorientação serão recusados.

Os doentes não urgentes que vão pelo próprio pé à urgência e não aceitem ser orientados para um local clinicamente mais adequado serão recusados. Este será o último passo de um projeto-piloto que começa, esta quarta-feira, na Póvoa de Varzim/Vila do Conde e que será gradualmente alargado ao resto do país. O projeto "Ligue SNS24, Salve Vidas" pretende dar resposta ao doente agudo fora da urgência, de forma a reduzir a procura excessiva destes serviços, que não pára de crescer e prejudica o atendimento dos casos mais graves.

Antes de se chegar à fase de fechar a porta a quem não está referenciado pelo médico de família ou SNS24 e tem alternativa no Serviço Nacional de Saúde (SNS) - o que deverá acontecer dentro de quatro semanas -, há várias medidas que estão a ser implementadas. O objetivo é que "haja sempre resposta ao doente no tempo clinicamente adequado", explicou, ao JN, Fernando Araújo, diretor-executivo do SNS, que hoje apresenta o projeto na Póvoa de Varzim.