Linha SNS24 vai ser reforçada com mais psicólogos e em língua inglesa

A Linha de Aconselhamento Psicológico do SNS24 vai ser reforçada com mais psicólogos e vai passar a operar na língua inglesa. António Lacerda Sales, secretário de Estado Adjunto e da Saúde, afirma que a "importância fundamental desta linha é o apoio que é possível dar a cidadãos estrangeiros, com especial importância para refugiados provenientes da Ucrânia".

Desde que a linha foi integrada no SNS24, no dia 1 de abril de 2020, já foram atendidas mais de 150 mil pessoas. Lacerda Sales saúda o trabalho destes profissionais e esta linha como "muito útil". "Só temos de agradecer neste momento à organização da SPMS [Serviços Partilhados do Ministério da Saúde], em colaboração com a Ordem dos Psicólogos, e ao operador Altice pela constituição desta linha, que vai receber 200 chamadas por dia."

Lacerda Sales também referiu que o reforço dos profissionais de saúde será feito de acordo com as necessidades do serviço, o que também será tido em conta na diversificação do serviço na língua inglesa. "Esta linha está prevista para uma grande afluência de cidadãos", afirmou, acrescentando que se aumentar muito essa necessidade, será feito um ajustamento no número de profissionais.