Lino Maia pessimista com Orçamento do Estado que "não respeita o setor"

O presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade admitiu esta quarta-feira que está "pessimista" relativamente ao Orçamento do Estado, aprovado na generalidade, porque "não respeita convenientemente o setor",

"Nós assinamos o pacto de cooperação para a solidariedade a 23 de dezembro, em que havia o compromisso do Estado em comparticipar em média, 50% dos custos das instituições, estão a comparticipar apenas em 38% e com que se prevê no Orçamento do Estado não vamos dar passos em frente no sentido da aproximação dos 50%", explicou o padre Lino Maia, à margem da sessão comemorativa do 20º aniversário da União das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Distrito de Bragança.

As instituições de solidariedade social (IPSS) estão a atravessar bastantes dificuldades, primeiro com as despesas para fazer face à covid-19, e agora com o aumento dos custos da energia e da alimentação. É um panorama difícil", afirmou Lino Maia, admitindo a sua "apreensão". As IPSS "ainda estão com os custos da pandemia, mais os da guerra na Ucrânia, mais o impacto do aumento do salário mínimo e a necessidade de atualizar os vencimentos dos trabalhadores", enumerou.

Um estudo realizado às IPSS nacionais revela que 50% das instituições apresenta resultados negativos e 18% tem EBITA negativo. "Isto é preocupante. Isto é sistemático, não é conjuntural, a situação continua ano após ano. Estou bastante preocupado", sublinhou Lino Maia.

Em janeiro, houve uma "pequena atualização" dos apoios por causa do aumento do salário mínimo. "As atualizações convenientes estão dependentes do Orçamento do Estado, que não prevê uma comparticipação significativa. Estou duvidoso e pessimista. Claro que as negociações para os vários apoios e atualizações só começaram após a aprovação final do Orçamento do Estado, pelo que entre julho e agosto não estaremos em condições para ter atualizações", descreveu o presidente da CNIS.

Relutante sobre a possibilidade de chegar a um acordo com o governo, Lino Maia admite que há IPSS em risco de fechar, mas se vão aguentando fechando valências, por "serem de proximidade e se ver que são muito necessárias, que se vão multiplicando em endividamentos dos próprios dirigentes para assumir compromissos".