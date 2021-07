Lisboa acelera vacinação completa mas Norte continua à frente nas doses

Carla Soares Hoje às 20:30 Facebook

A região de Lisboa e Vale do Tejo acelerou mais na última semana em termos de número de pessoas com vacinação completa, mas o Norte continua a liderar no número total de doses administradas. No país, já há 36% da população residente com vacinação completa (3.720.680) e 56% já a iniciaram (5.740.878).

Os dados constam do relatório enviado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), com dados até dia 4 deste mês, domingo. No balanço desde 27 de dezembro, é dado destaque à evolução registada na última semana. Na análise da cobertura vacinal por região de saúde, em Lisboa e Vale do Tejo, passou-se dos 28% de vacinação completa, na semana anterior, para 33%. Contam-se 3.124.728 doses administradas (+293.822).

No Norte, a percentagem de vacinação completa passou de 34 para 37% da população residente na última semana. O total de doses administradas continua a ser o mais elevado com 3.178.756 (+276.289), apesar de o aumento ter sido maior na região de Lisboa. Em termos de vacinação iniciada, as duas regiões estão agora nos 55%. No último relatório, o Norte tinha 50% e Lisboa 51%.

No total, foram recebidas quase 11 milhões de doses (10.994.160) e distribuídas mais de nove milhões (9.207.759).

Olhando para as restantes regiões, o Centro apresenta 1.597.618 doses administradas (+126.217),: 59% com vacinação iniciada e 40% com esquema completo.