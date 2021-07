Lisboa com 14 vezes mais viagens diárias de comboio do que Braga

Rita Neves Costa Hoje às 09:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Relatório da AMT denuncia uma grande desigualdade no número de partidas ferroviárias no país. Autarcas temem que o plano da ferrovia fique no papel.

Andar de comboio é uma necessidade e uma escolha que a maioria dos portugueses não consegue satisfazer. A situação piora fora das capitais de distrito. Mas, mesmo residindo numa, não é garantido que se possa sair do concelho com recurso a uma ligação ferroviária. O relatório "Ecossistema Ferroviário Português" da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), publicado recentemente, mostra que, fora da região de Lisboa, a oferta de partidas diárias é desigual. Em alguns casos, escassa e até inexistente.