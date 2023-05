Lisboa desespera por transportes, Porto gosta da poupança

Inês Malhado, Diana Morais Ferreira Hoje às 07:36 Facebook

Troço de linha e estação de metro fechadas deixam capital entupida e lisboetas horas a desesperar por autocarros.

Os ponteiros do relógio marcam a primeira hora de ponta do dia. Às 8 horas, já se perde de vista o fim das filas que se formam nas paragens de autocarro no Campo Grande, em Lisboa. Nas últimas semanas, com as obras no metro, Soraia Pacheco, 27 anos, não tem outra opção senão esperar pelo autocarro 778 da Carris para chegar ao trabalho.

"O metro de Telheiras está fechado. Por isso, só tenho o autocarro. Mas vem cheio, raramente se consegue entrar". A jovem tem notado mais atrasos nos horários e, por vezes, os autocarros nem sequer chegam a passar. "No outro dia, estive uma hora à espera para chegar a casa e o autocarro nem apareceu". Apesar dos constrangimentos, Soraia continua a pagar o passe Navegante municipal. "Não tenho outra solução para vir trabalhar, tem que ser".