Lisboa discute esta terça-feira empréstimo de 15 milhões para as Jornadas

A Assembleia Municipal de Lisboa discute, na tarde desta terça-feira, a possibilidade de a Câmara aprovar um empréstimo "de médio e longo prazo" até 15,3 milhões de euros para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). A proposta foi feita pelo vice-presidente da autarquia, Anacoreta Correia e o PS já confirmou que irá viabilizá-la.

No documento, consultado pelo JN, lê-se que a Câmara pretende fazer aprovar "a contratação de um empréstimo de médio e longo prazo, até ao montante de 15,3 milhões de euros, junto da Caixa Geral de Depósitos". O prazo global proposto é de 20 anos.

Na reunião da Assembleia Municipal, o líder da bancada do PS, Manuel Lage, alegou que a Oposição tem "falta de elementos" para escrutinar o processo de organização da JMJ, acusando o Executivo de ser pouco transparente.

No entanto, embora tenha considerado que o novo empréstimo representa "o custo da ineficácia" da gestão camarária, o socialista confirmou que o seu partido irá viabilizá-lo. "Não estamos contra a Jornada Mundial da Juventude", vincou.

A proposta já tinha sido aprovada pela Câmara no passado dia 19, com sete votos a favor (coligação PSD/CDS/MPT/PPM/Aliança), um contra (BE) e nove abstenções (quatro do PS, duas do PCP, duas da coligação PS/Livre e uma do Livre). A Assembleia Municipal terá agora de autorizar o referido empréstimo.