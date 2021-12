Lisboa e Porto entram no nível máximo de risco

Maria Campos Hoje às 15:06 Facebook

Portugal tem 32 concelhos em nível máximo de risco de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, entre os quais Lisboa e Porto.

Face à última semana, há agora mais 11 concelhos com mais de 960 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

Assim, os concelhos em nível máximo de risco são: Alcobaça, Alfândega da Fé, Almodôvar, Anadia, Câmara de Lobos, Castro Marim, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Covilhã, Faro, Ferreira do Zêzere, Funchal, Fundão, Golegã, Guarda, Lisboa, Loulé, Machico, Monção, Nisa, Oeiras, Ourém, Ponte da Barca, Porto, Porto Santo, São Brás de Alportel, São João da Madeira, Sertã, Soure, Sousel, Tomar e Vila Nova de Paiva.

Em risco muito elevado, com uma incidência entre 480 e 959,9 casos por 100 mil habitantes, encontram-se agora 131 concelhos, mais 19 do que na sexta-feira passada.

No nível de risco elevado, com uma taxa de incidência cumulativa a 14 dias entre 240 e 479,9 casos por 100 mil habitantes, há agora 84 concelhos, menos nove do que na semana passada. No nível de risco abaixo, com uma incidência entre 120 e 239,9 casos por 100 mil habitantes, há 36 concelhos, menos 16.

Treze concelhos têm agora uma incidência entre 60 e 119,9 casos por 100 mil habitantes - menos seis - e nove concelhos encontram-se no nível de risco abaixo, o mesmo número da semana passada.

Os únicos concelhos com incidência inferior a 20 casos por 100 mil habitantes são agora Corvo e Freixo de Espada à Cinta.