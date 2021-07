Lisboa e Porto perdem mais de 24 mil eleitores em quatro anos

Marisa Silva Hoje às 08:15 Facebook

Portugal perdeu 90 560 eleitores em quatro anos. Face a 2017, ano em que se realizaram as últimas eleições para as câmaras, assembleias municipais e freguesias, os dois concelhos com maior quebra são Lisboa e Porto: juntos têm menos 24 268 votantes. O último mapa do recenseamento eleitoral, publicado a 17 de junho, mostra que há 9,3 milhões de pessoas registadas para votar nas autárquicas, que deverão realizar-se a 26 de setembro. Há quatro anos, estavam inscritos quase 9,4 milhões de pessoas em todo o país.

Face à quebra no número de eleitores, há seis concelhos em risco de perder mandatos: Pombal, Vila Real, Fafe, Mogadouro, Vinhais, Vendas Novas. Todos, sem exceção, poderão ficar com menos dois vereadores. Já Pombal, Vila Real e Vendas Novas arriscam-se, ainda, a subtrair seis deputados nas assembleias municipais. Fafe deverá apenas perder um deputado e Vinhais deverá manter os 27 atuais. Em contrapartida, Portimão, no distrito de Faro, poderá ganhar dois vereadores na câmara e seis deputados na assembleia municipal (ler caixa).