Lisboa não avança e Braga em risco no desconfinamento

Concelhos continuam em alerta, com mais de 120 casos por 100 mil habitantes. Presidente da Câmara da capital confirmou esta terça-feira à noite o "congelamento".

O Conselho de Ministro volta a reunir-se, na quarta-feira, no Centro Cultural de Belém, com os próximos passos do processo de desconfinamento em cima da mesa. Reavaliando o nível de incidência concelhio e respetivos avanços, recuos ou paragens. Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa, confirmou esta terça-feira à noite que a capital não avança no desconfinamento. À luz das informações da Direção-Geral da Saúde, os peritos davam esta terça-feira como certo que Lisboa e também Braga, que continuam com uma incidência acima de 120 casos por 100 mil habitantes (a linha vermelha definida pelo Executivo), não seguem para a etapa seguinte de abertura, marcada para dia 14.