Lisboa recebeu 24 nomes de padres suspeitos, cinco ainda no ativo

A Comissão de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis do Patriarcado de Lisboa pediu novos dados à Comissão Independente para decidir os procedimentos a tomar com a lista de 24 nomes de padres indicados por abusos.

Em comunicado, a comissão da Diocese de Lisboa confirma que recebeu "uma lista de 24 nomes, enviada pela Comissão Independente ao Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente".

"Destes 24 nomes, 8 são de sacerdotes já falecidos, 2 são sacerdotes doentes e retirados, 3 de sacerdotes sem qualquer nomeação, 5 são de sacerdotes no ativo, 4 são nomes desconhecidos, 1 dos nomes refere-se a um leigo e outro a 1 sacerdote que abandonou o sacerdócio", refere.

Só com novas informações dadas pela Comissão Independente é que a comissão diocesana vai entregar ao cardeal-patriarca "as recomendações que lhe permitam fundamentar a proibição do exercício público do ministério dos sacerdotes no ativo e assunção das devidas responsabilidades no apoio e respeito pela dignidade das vítimas".