Lisboa será palco do 1º Festival SPEM Solidário, a 29 de maio

A Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM) irá organizar um festival solidário, no passeio marítimo de Marvila, em Lisboa, para assinalar o Dia Mundial da Esclerose Múltipla, no dia 30 de maio. O evento conta com artistas como a Tuna da Universidade Sénior Albicastrense, a Academia de Concertinas do Inatel, Raquel Santos e Companhia, The Pilinhas e Vodoo Marmelade.

A SPEM, em conjunto com a freguesia de Marvila, "decidiu, pela primeira vez em Portugal, conceber um evento inovador e inclusivo, realizado numa zona verde e plana, completamente adaptado a pessoas com mobilidade reduzida em todas as vertentes", segundo o comunicado da SPEM.

O festival tem como finalidade angariar fundos para "garantir que todos os que dependem da SPEM vejam os seus direitos garantidos de forma a viver com dignidade e todos os cuidados assegurados", segundo a mesma nota. O evento conta com cerca de 280 voluntários, entre aqueles que pertencem à SPEM e a comunidade em geral.

Ao longo do dia irão realizar-se aulas de dança, concertos, uma corrida de cadeiras de rodas, proporcionada pela Escuderia Castelo Branco, com a participação dos atletas paralímpicos André Venda e Telmo Pinão. Há ainda a possibilidade de entrar no cockpit de um carro de rally, que se encontra a disputar o Campeonato Nacional de Ralis. Os bilhetes vão ter o valor de 2,5 euros para sócios SPEM e de 5 euros para o público em geral.