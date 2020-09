Lista de Ventura para a direção nacional do Chega foi reprovada

Ana Luísa Delgado Hoje às 14:07 Facebook

A lista do presidente do Chega para a direção nacional do partido foi, este domingo, chumbada, depois de não ter reunido os dois terços dos votos dos cerca de 500 delegados presentes, levando André Ventura a pedir a suspensão dos trabalhos.

Dos 378 votantes, de um universo de 510 delegados, 183 votaram a favor e 193 contra. Houve ainda um voto branco e outro nulo.

André Ventura pediu a suspensão dos trabalhos para apresentar uma nova lista, que voltará a ser submetida a votação.

Segundo o artigo 3.º do regulamento eleitoral nacional do partido nacional populista, se não for obtido o voto favorável de dois terços dos delegados, "deve o presidente eleito da direção nacional submeter nova lista, no prazo máximo de duas horas, aos delegados eleitos à Convenção Nacional, para votação no menor espaço de tempo possível".