Listas de vacinação incluem mortos e idosos imunizados

Alexandra Figueira e Emília Monteiro Hoje às 07:12 Facebook

Médicos e centros de saúde pedem campanha para atualizar bases de dados. Simulador para data da vacinação tem números de telefone em falta.

A lista de contactos de utentes dada pela Saúde à Câmara de Cascais, na semana passada, para que a Autarquia agende a toma da vacina inclui uma pessoa morta há 20 anos, idosos residentes em lares e já vacinados ou emigrantes. "É um problema geral, as bases de dados estão desatualizadas", disse ao JN o presidente Carlos Carreiras. A ponto de Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos, e Diogo Urjais, da Associação de Unidades de Saúde Familiar, exigirem do Governo uma megaoperação de atualização dos contactos dos utentes.

Esta semana, a fiabilidade das bases de dados dos utentes voltou a ser levantada por Carlos Carreiras. Cascais acordou com a Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo que serão os serviços camarários - e não os centros de saúde - a telefonar aos utentes e a marcar o dia e hora para a vacina. "Não é só Cascais e não estamos na fase pior. Quando chegar à generalidade da população, vai ser a confusão total", disse.