Listas eleitorais afixadas em tribunal sem moradas

Luís Moreira Hoje às 20:12, atualizado às 20:37

Alguns juízes em Braga decidiram afixar nomes sem contacto de candidatos.

Listas afixadas sem morada ou com o endereço rasurado. É esta a opção de alguns juízes do Tribunal de Braga face às recomendações, de sentido contrário, da Comissão Nacional de Eleições (CNE) e de Proteção de Dados (CNPD), com a primeira a dizer que a lei obriga a indicar a morada dos candidatos e a segunda a recomendar que esse dado seja excluído.

Em Braga as listas serão esta terça-feira afixadas publicamente sem as moradas, desconhecendo-se se todos os magistrados seguirão esta regra.