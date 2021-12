Lítio, o metal nada consensual

JN Hoje às 19:28 Facebook

Chamam-lhe o ouro branco e até o novo petróleo. É o alimento das baterias do futuro, dos dispositivos eletrónicos e dos carros elétricos, e um motor da indústria automóvel hoje e nas décadas que se seguem. Portugal tem lítio no subsolo e a extração do metal alcalino está no horizonte.

O assunto não é consensual. Boticas e Montalegre têm estado em alerta. Há contestação dos movimentos antiminas que destacam os impactos ambientais, as movimentações, as poeiras, a destruição. E há oportunidades de negócio que não se querem perder em nome do desenvolvimento económico nacional.

Depois da entrega dos estudos de impacto ambiental, seguem-se as necessárias avaliações antes das decisões que chegarão no próximo ano. Entre a espada e a parede, o lítio é o metal do qual se fala. Bem e mal. O ponto da situação, neste domingo, na "Notícias Magazine".