Livrarias ainda à espera de manuais

A poucos dias do início do ano letivo, as livrarias e papelarias ainda não conseguem responder a todas as encomendas dos manuais escolares devido ao atraso no fornecimento das editoras. Dizem que há pais que compreendem a situação, mas outros preocupados com a demora.

Os números mais recentes do Ministério da Educação (ME) revelam que 800 mil alunos - mais de metade do total - já descarregaram os respetivos "vouchers" na plataforma MEGA. Deverá haver cerca de 350 mil que ainda não realizaram o procedimento. Para a semana, apurou o JN, os editores, que tiveram pouco mais de dois meses para produzir livros novos para todos alunos, devem fazer um balanço sobre a distribuição.