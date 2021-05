Livre circulação na fronteira com a Galiza a partir de domingo

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:05 Facebook

A Junta da Galiza vai levantar, a partir do próximo domingo, a medida de confinamento territorial, que, de momento, impede a entrada e saída de pessoas daquela região.

O levantamento da restrição foi anunciado esta quinta-feira pelo Presidente da Junta, Alberto Núñez Feijóo, juntamente com a ampliação, já no sábado, dos horários de funcionamento da hotelaria, com cafés abertos até às 23 horas e restaurantes até à 1 hora.

Alberto Núñez Feijóo adiantou que será elaborado desde já um decreto para ser publicado amanhã, de forma a que as alterações entrem em vigor à meia-noite de sábado, momento em que termina o Estado de Alarme na Galiza.

A partir de domingo, qualquer pessoa poderá assim entrar naquela região autónoma de Espanha. Acabará assim, nessa altura, a incerteza que se tem vivido na fronteira do Minho, quanto à possibilidade de os portugueses circularem livremente entre os dois territórios, dado o confinamento galego.