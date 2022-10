Livre defende serviços públicos mais baratos ou gratuitos

O Livre realizou quinta-feira uma primeira reunião "exploratória" com o Governo sobre o Orçamento do Estado (OE) para 2023 e defendeu medidas para mitigar os efeitos da inflação, como "serviços públicos mais baratos ou até gratuitos".

"O Livre teve ontem uma primeira reunião com o Governo no âmbito do OE para 2023", relatou o partido ao JN esta sexta-feira. A força política que tem como principal rosto o deputado Rui Tavares referiu, a propósito, que "a situação está ainda mais dramática do que no último Orçamento, portanto é preciso ir mais longe nos apoios que se pode dar às pessoas".

"Para o Livre o foco não deve estar exclusivamente no défice e na dívida mas sim na vida das pessoas. A estratégia correta deve incluir políticas de responsabilidade social que mitiguem os efeitos da inflação sobre as pessoas e sobre as famílias, proporcionando-lhes serviços públicos mais baratos ou até gratuitos, que permitam às famílias poupar dinheiro todos os meses", defendeu o partido, quando questionado sobre o encontro.

"Ontem tratou-se apenas de uma primeira reunião exploratória em que foram abordados todos estes temas", explicou ainda, especificando que a reunião foi com a ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.