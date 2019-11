Livre diz que Joacine está incontactável. Deputada surpreendida com críticas

Ivo Neto Hoje às 14:55 Facebook

A deputada do Livre Joacine assumiu a surpresa após as críticas do próprio partido pelo voto sobre a violência em Gaza. Ao JN, o Livre diz que a deputada está incontactável desde sexta-feira.

O Livre emitiu um comunicado, este sábado, a questionar o sentido de voto da deputada eleita em outubro sobre a agressão israelita a Gaza.

O parlamento aprovou, na sexta-feira, os votos de condenação pela "nova agressão israelita a Gaza" e pelo "aumento da taxa de desflorestação da Amazónia", apresentados por PCP e PAN. Os partidos de direita votaram contra e Joacine, a par do deputado socialista Ascenso Simões, absteve-se.

Joacine em reflexão. Partido diz que deputada está incontactável

À TSF, o assessor de Joacine disse que a deputada "está em reflexão" e que sobre o tema falará "o mais tardar, amanhã de manhã", durante uma assembleia de membros do partido. Já à RTP, a deputada manifestou a surpresa pela reação do partido.

Ao JN, Pedro Nuno Rodrigues, membro do Grupo do Contacto do Livre, lamenta a ausência de respostas da deputada, incontactável desde sexta-feira. "Questionamos, tanto por email, como por SMS, o sentido de voto da Joacine. Já este sábado, antes de publicarmos o comunicado, voltamos a tentar o contacto, mas não obtivemos qualquer resposta", lamentou.