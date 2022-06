Partidos querem adesão rápida da Ucrânia à UE. PCP prioriza "diálogo"

JN/Agências Hoje às 14:38 Facebook

No quadro da preparação da reunião do Conselho Europeu, que decorre nos dias 23 e 24 de junho e irá discutir as candidaturas de adesão à União Europeia (UE) da Ucrânia, da República da Moldova e da Geórgia, o primeiro-ministro recebe esta sexta-feira os partidos com representação parlamentar.

O primeiro partido a ser ouvido por António Costa foi o Livre, que se mostrou favorável à concessão à Ucrânia do estatuto oficial de país candidato à União Europeia, mas considerou que o processo de adesão tem de cumprir as regras.

"Vamos ouvir falar muito nos próximos dias das responsabilidades por parte da Ucrânia, para reformar a sua política, para combater a corrupção, reforçar o estado de direito na Ucrânia, e todas essas prioridades são certas. O processo de adesão terá de ser julgado pelos seus méritos e deméritos durante todo o seu percurso e, portanto, não deve ser mais expedito ou menos, as regras devem ser cumpridas", defendeu Rui Tavares.

"Consideramos que a Ucrânia merece a aceitação do seu pedido de candidatura à UE, achamos que seria um erro histórico por parte da UE rejeitar esse pedido de candidatura, mas ao mesmo tempo isso implica uma responsabilidade acrescida para as duas partes", acrescentou o deputado único do Livre.

Tavares defendeu que a União Europeia tem de "fazer valer os seus valores em termos de estado direito, democracia e direitos fundamentais", acrescentando que para todos que já estão na UE e para os que possam vir a entrar de que a UE é um espaço de direito e de direitos", vincou.

O deputado considerou ainda que se o pedido de candidatura da Ucrânia à UE for rejeitado ou atrasado, isso pode significar uma "machadada na moral dos ucranianos" e seria "uma enorme vitória política de Vladimir Putin".

Por sua vez, a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, rejeitou que o processo de adesão seja adiado por razões "meramente económicas", defendendo que "o caminho para a paz" passa por este reconhecimento.

"Estar a pensar num adiamento deste processo da Ucrânia apenas por razões meramente económicas, entendemos que não é esse o caminho, que é fundamental que exista esta negociação, que não prejudique outros estados-membros que já fazem parte da UE, mas que se faça um reforço do que é o projeto europeu e que se consiga garantir que conseguimos de alguma forma aliar e trazer outros valores para a UE", defendeu Inês Sousa Real.

Para Inês Sousa Real, "o caminho para a paz pode passar precisamente pelo reconhecimento do estatuto de candidato à Ucrânia", reconhecendo que "o processo é moroso, inclusive ao nível da adesão, mas é fundamental este processo para que mais cedo se restabeleça a paz", salientou.

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, considerou que a prioridade face ao conflito na Ucrânia é o diálogo, salientando que mesmo os apoiantes da concessão a este país do estatuto de candidato à União Europeia a relativizam, referindo-se ao primeiro-ministro.

"Hão de reparar que existe uma intenção, mas mesmo aqueles que defendem esse estatuto, relativizam-no, como tem acontecido, incluindo por parte do senhor primeiro-ministro na sua consideração de que 'sim, estatuto associativo, mas em relação à questão da adesão logo se verá'", afirmou Jerónimo de Sousa.

Catarina Martins, coordenadora do B,E manifestou-se favorável a que seja concedido já à Ucrânia o estatuto de país candidato à União Europeia, mas defendeu que não devem ser baixados os standards de exigência futuros para que este país adira.

"A posição do BE é simples: achamos que deve ser aceite o estatuto de candidato da Ucrânia à União Europeia. Naturalmente, a integração da Ucrânia na União Europeia precisa de requisitos que, neste momento, não estão cumpridos, e que a União Europeia se deve empenhar em que sejam conseguidos", afirmou.