Livre elege novos órgãos nacionais a 18 e 19 de janeiro

Hoje às 19:41 Facebook

Twitter

Partilhar

O IX Congresso do Livre realiza-se nos dias 18 e 19 de janeiro em Lisboa, reunião magna do partido na qual vão ser eleitos os novos órgãos nacionais, podendo as candidaturas ser submetidas até domingo.

De acordo com a página oficial do partido, a Assembleia do Livre, reunida em 20 de dezembro de 2019, convocou oficialmente este congresso, no qual serão eleitos os órgãos nacionais para o mandato do biénio 2020/2022.

A reunião magna decorre nos dias 18 e 19 de janeiro, em Lisboa, e de acordo com a informação disponibilizada "o prazo de candidaturas aos órgãos do Livre termina no dia 5 de janeiro [domingo] às 23.59 horas".

Apenas se podem candidatar e participar na votação dos órgãos nacionais os membros do Livre com inscrição feita até 20 de dezembro de 2019 e cujas quotas do ano passado estejam liquidadas.

Para a Assembleia pode candidatar-se qualquer membro que cumpra os requisitos, enquanto para o Grupo de Contacto -- a direção do partido -- e o Conselho de Jurisdição têm que ser apresentadas listas, devendo em ambos os casos ser respeitada a paridade.

No caso do Grupo de Contacto, as listas candidatas, que devem ser compostas por 15 efetivos e dois suplentes, "devem ser acompanhadas de um Plano de Trabalho e de uma Moção de Estratégia Geral".

As moções específicas ao congresso podem ser apresentadas por qualquer membro ou apoiante do Livre, mas para "irem a votação no congresso precisam de ser subscritas por um mínimo de cinco membros e apoiantes", apesar de poderem ser apresentadas "sem esse número mínimo" e depois, até ao dia do congresso, recolherem as subscrições necessárias.