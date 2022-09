A História de amor de Natasha para a filha autista

Guilherme Gonçalves Hoje às 10:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de receber o diagnóstico de autismo da filha Flor, Natacha Inocêncio começou a escrever as memórias, experiências, sofrimentos e felicidades de todos os dias, sem nunca imaginar que, um dia, poderia ajudar outras famílias na mesma situação. Este domingo, dia em que a filha celebra quatro anos, publica um livro ilustrado de histórias reais para contar a sua experiência e informar o público sobre esta condição.

Natacha, 32 anos, é mãe de uma menina diagnosticada com autismo há cerca de um ano e a principal protagonista do livro de histórias e experiências que a mãe hoje publica em formato online. A fisioterapeuta de Portimão conta como passou várias noites a escrever sobre os episódios de crescimento de Flor. Quando se apercebeu da riqueza que os seus testemunhos continham, decidiu avançar com a publicação de um livro.

Ilustrado por Pedro Ruivo, professor de artes, o livro procura retratar "um mundo imaginário, mágico e encantado" a partir de imagens reais da família, ao mesmo tempo que pretende clarificar o público quanto a esta doença.

"A consciencialização é dos fatores mais importantes para mim porque existe ainda uma grande parte da população que precisa de adquirir conhecimento sobre o autismo", diz Natacha, defendendo que "o autismo deve ser exposto de forma a que o mundo envolvente a cada família possa facilitar, compreender e, acima de tudo, respeitar as limitações da criança e não achar anormais algumas situações".

Menina ainda não fala

Flor ainda não fala, apesar de ser uma "bebé de sorriso fácil, muito feliz e comunicativa", sem nunca gostar de colo de outras pessoas a não ser o da mãe. Os primeiros sinais de preocupação surgiram no primeiro ano e meio, quando Natacha começou a notar um gesto específico que a criança fazia com a mão. Aos dois anos começou a andar em bicos dos pés e a fala continuava atrasada.

O diagnóstico surgiu aos dois anos e nove meses pelo neuropediatra Nuno Lobo Antunes e , no futuro, a menina terá de continuar a receber acompanhamento médico e terapêutico, ajustados ao seu autismo.

PUB

Em fevereiro deste ano, quando se apercebeu da quantidade de textos que havia colecionado, Natasha conseguiu o apoio de Joe Santos, fundador do "Vencer Autismo" do Porto, e decidiu tornar o livro público. Será a prenda da mãe para a filha. "É toda a nossa história, é puro amor", escreve.

A fundação" Vencer Autismo" é uma associação onde são abordadas as diversas temáticas sobre o autismo e, acima de tudo, é uma instituição onde passam uma mensagem de consciencialização para que todos possam entender o autismo.

"Recomendo este livro a todo o cuidador de alguém com autismo (pais, educadores, terapeutas, familiares...) que se irão, de certeza, rever em alguma, algumas ou todas as fases pelas quais a Natacha nos acompanha neste livro", afirma Joe Santos.

O livro, intitulado "Flor é o teu nome, Natureza a tua essência, Autismo o nosso mundo", estará disponível na página de Facebook da associação a partir de amanhã, dia 5.