Lobo d"Avila é candidato ao CDS e já tem prioridades

Filipe Lobo d"Ávila é o quarto militante centrista a avançar com uma candidatura, depois de João Almeida, Abel Matos Santos e Carlos Meira. Ao JN, diz querer "devolver a credibilidade" ao CDS, que considera precisar de melhorar "o modo de funcionamento, a transparência e a participação dos militantes". E aponta três prioridades.

"O CDS é um partido decisivo para encontrar soluções do ponto de vista fiscal, da segurança social e da saúde", diz Lobo d"Ávila, sublinhando "que é nestas três áreas que o partido deve atuar". O candidato acrescenta que "o frentismo de Esquerda" precisa de "uma alternativa agregadora" da qual o CDS deve ser "o motor" - sendo que, para isso, os centristas precisam de voltar a ser "um partido amigo da classe média, que vive estrangulada com impostos".

Para Lobo d'Ávila, o CDS tem, antes de tudo, de "clarificar o seu posicionamento, devendo assumir-se como um partido da direita democrática sem constrangimentos e com orgulho" de modo a acomodar, da melhor forma possível, as sensibilidades democtratas-cristãs, conservadoras e liberais que coabitam no interior do partido.

Na publicação na sua página do Facebook, na qual anunciou a intenção de ser candidato, o integrante do grupo Juntos Pelo Futuro garantiu ainda que esse passo "não está dependente de candidaturas anunciadas ou por anunciar" e deixou claro que nunca será candidato "com moções de outros".

Congresso é em janeiro

O primeiro a anunciar a candidatura à presidência do CDS foi Abel Matos Santos, da Tendência Esperança em Movimento - conotada com a ala mais à Direita do partido. Fê-lo logo na noite eleitoral, após Assunção Cristas ter dito que se afastava, em virtude de os democratas-cristãos terem baixado de 18 para 5 deputados no Parlamento.

Depois disso, Carlos Meira, ex-presidente da concelhia de Viana do Castelo e crítico de Cristas, deu a conhecer a intenção de se candidatar contra o "centralismo". No sábado foi João Almeida, deputado e porta-voz do CDS, a divulgar um vídeo onde considerou que o período complicado que o partido vive "não é irreversível".

O Congresso do CDS está marcado para os dias 25 e 26 de janeiro de 2020, em Aveiro.