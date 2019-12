Lobo d'Ávila propõe regresso das eleições diretas para o líder do CDS

Hoje às 19:25 Facebook

O candidato à liderança do CDS-PP Filipe Lobo d'Ávila propõe o regresso às diretas na eleição do presidente do partido e "primárias" para candidatos a deputados, à exceção do cabeça de lista.

Um membro da candidatura do grupo "Juntos pelo Futuro" disse esta quarta-feira à Lusa que, se for eleito no congresso de janeiro, Lobo d'Ávila admite, "a prazo", e "depois de amadurecer o processo", ponderar a abertura das diretas a não militantes do CDS.

O CDS já elegeu o seu presidente através de diretas, mas abandonou esse método de eleição, regressando ao modelo de congresso eletivo.

O método de escolha de candidatos a deputados à Assembleia da República também seria alterado, caso Filipe Lobo d'Ávila fosse eleito no congresso de 25 e 26 de janeiro de 2020, em Aveiro.

A candidatura do ex-secretário de Estado propõe que a direção nacional apenas indique o cabeça de lista por cada distrito e que a ordenação dos restantes, abaixo do segundo, seja feita pelos militantes através de "primárias".

As primárias podem ser "mais um passo na democraticidade do processo" e uma forma de envolver os militantes nas opções do partido, segundo o dirigente centrista.

Atualmente, é a direção nacional a escolher os cabeças de lista e os restantes candidatos e os restantes são decididos ouvidas as estruturas distritais.