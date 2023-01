Lobo Xavier prepara novo programa do CDS-PP para "refundar" o partido

O CDS-PP vai ter um novo programa, que será aprovado num congresso a realizar ainda este ano. As novas linhas políticas dos democratas-cristãos, que pretendem "refundar" o partido, vão ser definidas por António Lobo Xavier e pelo antigo ministro da Economia Miguel Morais Leitão.

O CDS-PP vai preparar um novo programa de partido, que visa "atualizar, modernizar e refundar a ação política do CDS-PP face aos novos desafios da sociedade portuguesa".

O novo programa do CDS-PP será elaborado pelo Gabinete de Apoio Estratégico e Programático do Partido, coordenado pelo ex-deputado António Lobo Xavier e pelo antigo ministro da Economia Miguel Morais Leitão, segundo uma nota, divulgada esta quinta-feira pelos democratas-cristãos, onde se adianta que o documento com as linhas programáticas vai ser "devidamente discutido com as bases" e depois aprovado "num Congresso Nacional refundador do CDS-PP a realizar durante o ano de 2023"

PUB

O CDS-PP revela ainda que o Gabinete de Apoio Estratégico e Programático terá 17 áreas de intervenção e contará com o contributo de ex-dirigentes e deputados como Pedro Mota Soares, Isabel Galriça Neto, Paulo Núncio, Cecília Meirelles, Ana Rita Bessa, Telmo Correia, Diogo Feio, Nuno Magalhães, Vânia Dias Silva, João Rebelo, Álvaro Castello-Branco, João Almeida, além de independentes como António de Sousa-Cardoso, José Theotónio, João Pedro Tavares, Luis Mira, João Queiroz e Melo, Cristiano Van Zeller, Gonçalo Santos Duarte, João Neto e Ricardo Mendes Ribeiro.