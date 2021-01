Alfredo Teixeira com João Paulo costa, Sandra Freitas e Sofia Cristino Hoje às 13:09 Facebook

A pandemia do novo coronavírus teve o efeito de um autêntico tsunami nas áreas económicas das principais cidades portuguesas e a crise económica provocada ditou o encerramento de dezenas de cafés, restaurantes e hotéis.

Terminou o "eldorado" vivido nos últimos anos devido ao crescimento do setor do turismo. Hoje, vivem-se dias de amargura e quem vai resistindo debate-se com quebras na faturação superiores a 90%.

Porto - Emblemáticos cafés, hotéis e discotecas