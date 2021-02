Lousada. Após o tsunami instalou-se o caos. Mas ninguém desiste

Roberto Bessa Moreira Hoje às 12:13, atualizado às 12:20 Facebook

A pandemia fechou o comércio, obrigou a indústria a reconverter-se, isolou idosos e provocou mortes na primeira região a enfrentar a covid-19.

Aninhado junto à berma da EN207, em Nogueira, um casal de cerca de 70 anos entretém-se a retirar ervas do canteiro. A tarde está solarenga, mas numa aldeia com ruas vazias de gente e carros, ela e ele reagem com desconfiança à abordagem de três estranhos. Preferem não se identificar, mas sentem à-vontade suficiente para contar que, a 15 de março do ano passado, fecharam as portas do Café Flor do Monte e, desde então, nunca mais serviram os clientes que, há mais de 30 anos, eram como família. E não mais servirão, porque a decisão de acabar com o negócio é definitiva.