Lúcia Gonçalves vence prémio Apifarma de jornalismo em Saúde

A jornalista da SIC, Lúcia Gonçalves, venceu o grande prémio de Jornalismo Apifarma/Clube de Jornalistas, revelou a organização. A reportagem "Estado Crítico", parte integrante da série documental informativa "Momentos Decisivos", foi o trabalho vencedor. A TSF venceu na categoria de Rádio.

No dia Mundial da Saúde, a Apifarma e o Clube de Jornalistas distinguem os melhores trabalhos jornalísticos a concurso na 6ª edição do Prémio Jornalismo em Saúde. Este ano há duas novas categorias: a do grande prémio e a do prémio carreira.

O grande prémio foi para a reportagem de "Estado Crítico", de Lúcia Gonçalves, com os repórteres de imagem Pedro Tiago, Joaquim Gomes e Luís Dinis e a edição de Miguel Castro. O prémio carreira é atribuído a Dulce Salzedas, também da SIC, "pelo contributo ímpar e dedicação de vários anos ao Jornalismo em Saúde", justifica a organização, a cargo da Apifarma e Clube de Jornalistas.

Na categoria Rádio o vencedor é Filipe Santa-Bárbara, da TSF, com o trabalho "Apontados a Dedo", transmitido naquela rádio, com a pós-produção áudio de Margarida Adão. Na categoria Imprensa o trabalho vencedor é "A Longa estrada pós-covid", publicado na revista Visão.

Rui Barros, do Público, venceu o prémio na categoria Jornalismo Digital, com o trabalho "A Máquina de salvar vidas". O texto é de Sofia Neves, com vídeo de Teresa Pacheco Miranda, fotografia de Manuel Roberto e web de Rui Barros.

Na categoria Trabalho Universitário, o vencedor é Rui Vieira Cunha, com o trabalho académico "Síndrome de Tourette: Os tiques não os definem", da Universidade do Porto e que contou com a colaboração de Ana La-Salete Silva, Leonor Hemsworth e Miguel Freitas.

O "Prémio Apifarma/ Clube de Jornalistas - Jornalismo em Saúde" resulta de um protocolo assinado entre as duas entidades, em 2016, com o propósito de "aprofundar o papel da Apifarma enquanto parceiro ativo da Sociedade Civil e contribuir para a vitalidade do projeto Clube de Jornalistas", informa a organização. Os trabalhos vencedores foram publicados ou emitidos durante o ano de 2021.