Luís Campos Ferreira coordena Relações Internacionais do PSD

Luís Campos Ferreira, antigo deputado do PSD e secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação vai ficar responsável pela coordenação das Relações Internacionais do partido.

Deputado em quatro legislaturas, Luís Campos Ferreira chegou a ser vice-Presidente do grupo parlamentar do PSD, foi secretário-geral adjunto do PSD, coordenador do grupo parlamentar do PSD da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional e membro suplemente do Conselho Superior de Informações.

Foi o escolhido por Luís Montenegro para ficar responsável pelas Relações Internacionais do partido.