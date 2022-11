Luís Montenegro: "A revisão constitucional depende de um entendimento entre o PS e o PSD"

O presidente do PSD, Luís Montenegro, declarou esta terça-feira que pretende iniciar conversações com o PS com vista à alteração da Constituição, assim que terminar o prazo para apresentação de projetos, na sexta-feira. O líder social-democrata considerou que a revisão está pendente da anuência dos socialistas.

"Nós a partir de sexta-feira, que é o último dia do prazo para apresentação dos projetos de revisão constitucional por cada grupo parlamentar, vamos iniciar um diálogo interpartidário em que, na primeira prioridade, estará o Partido Socialista, isso parece-me óbvio", declarou, esta terça-feira à tarde, em Ponte de Lima, no seu 3.º dia de périplo pelo Alto Minho, no ãmbito do programa "Sentir Portugal".

"Somos realistas, não vale a pena andar aqui a dourar a pílula. A revisão constitucional depende de um entendimento entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata", disse, garantindo: "Nós vamos dar o nosso contributo com as nossas ideias, vamos esperar as ideias do Partido Socialista e vamos procurar consensualizar o maior número de alterações que possam conduzir a um melhoramento do texto constitucional".

Luís Montenegro admitiu ainda que "à partida, haverá algumas matérias que o Secretário de Estado do Partido Socialista possa querer introduzir no processo de revisão que está aberto no Parlamento". "Sei que há inclusivamente uma reunião da Comissão Política do PS, marcada para o mesmo dia em que nós marcamos o nosso Conselho Nacional, não sei se na ordem de trabalhos está um eventual projeto de revisão constitucional", comentou.

"Há uma coisa que eu sei: só há revisão constitucional em Portugal, efetiva, com a conclusão do procedimento na Assembleia da República, se o Partido Socialista vier a anuir em alguma alteração, porque só se obtêm 2/3 dos deputados com o apoio do Partido Socialista".