Luís Montenegro anuncia entrada na corrida à liderança do PSD

Nuno Miguel Ropio Hoje às 21:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Luís Montenegro irá anunciar na quarta-feira a sua candidatura à liderança do PSD, na sequência dos resultados eleitorais do partido no domingo. O ex-líder parlamentar laranja fará o anúncio em "prime-time" televisivo, colocando-se assim no lugar cimeiro da grelha de partida das diretas no partido.

Três dias depois da derrota do PSD nas legislativas, Luís Montenegro vai assumir-se como candidato à sucessão da cadeira do poder da São Caetano à Lapa. O anúncio será feito numa entrevista no Jornal da Noite, da SIC, na quarta-feira, apurou o JN.